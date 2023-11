Stroncato da un malore, muore papà di 39 anni

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Ultimo saluto a Fabrizio Di Antonio, papà di 39 anni deceduto all’ospedale Mazzini di Teramo a causa di un aneurisma: lascia la moglie e due gemelline di 5 anni. Di Antonio si è sentito male venerdì a casa durante la pausa pranzo del turno in fabbrica. La moglie ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Alba, che dopo aver stabilizzato il giovane papà, lo ha trasportato al pronto soccorso di Teramo.

Fabrizio stroncato da un aneurisma a 39 anni

Dopo 24 ore in rianimazione, il 39enne sembrava in netto miglioramento, ma purtroppo nella notte tra domenica e lunedì, un secondo aneurisma cerebrale gli è stato fatale. L’uomo lavorava nell’azienda Mivv di Sant’Omero, specializzata in ricambi auto e nella costruzione di marmitte per le Ducato.

