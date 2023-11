Migranti, 426 sbarcati a Lampedusa

Sono 426, fra cui 15 donne e 11 minori, i migranti sbarcati a Lampedusa con un peschereccio di 25 metri raggiunto davanti all’isola da due motovedette della Guardia costiera e scortato fino al porto. I migranti, secondo il loro racconto, sarebbero originari di Siria, Egitto, Bangladesh, Pakistan, Marocco, Palestina, Etiopia, Iraq, India. Ai soccorritori, inoltre, hanno dichiarato di essere salpati da Abu Kammash, in Libia, nella sera di lunedi’.

Per i palestinesi sbarcati a Lampedusa, dopo l’approdo del peschereccio di 25 metri salpato dalla Libia, non ci sarà un percorso diverso rispetto agli altri migranti sbarcati, che saranno prima accolti nell’hotspot sull’isola e successivamente trasferiti in altre strutture. “Faranno richiesta di asilo politico o status di rifugiati, come molti”, hanno spiegato dalla prefettura di Agrigento. rainews.it