PIAZZA LIBERTA’, intervento di Grazia Piccinelli (Comitato Fortitudo)

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Grazia Piccinelli – presidente del Comitato Fortitudo – estratto dalla puntata di domenica 29 ottobre 2023

Covid, tamponi e pazienti reclusi: l’attività del Comitato per aiutare i malati ed i loro parenti a difendersi e districarsi in un sistema di norme “sanitarie” applicate in modo arrogante, ingiusto e, a tratti, disumano.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

