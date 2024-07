Acquisto anticipato di vaccini, Corte di giustizia UE si pronuncerà il 17 luglio

BRUXELLES – La Corte di giustizia europea pronuncerà il 17 luglio una sentenza su due casi che coinvolgono la Commissione europea e Ursula von der Leyen per gli accordi di acquisto anticipato dei vaccini contro il Covid, alla vigilia del voto dell’Europarlamento sul suo bis. Lo comunica la stessa Corte diffondendo il calendario settimanale delle sentenze.

I ricorsi – presentati dai cittadini e da alcuni eurodeputati dei Verdi – non sono legati all’indagine ancora in corso sul Pfizergate per i presunti illeciti penali in relazione alle trattative sui vaccini tra von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer. ANSA