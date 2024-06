Covid, addio mascherine in reparti con pazienti fragili

Usare le mascherine per impedire la diffusione del Covid non sarà più obbligatorio per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi. Il 30 giugno 2024, infatti, scadrà la proroga dell’ordinanza del ministero della Salute che prevedeva l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L’ordinanza in scadenza

Era il 1° maggio 2023 quando il ministro della Salute, Orazio Schillaci, annunciava la fine dell’obbligo di indossare le mascherine nelle strutture sanitarie, riducendo l’utilizzo solo ai reparti con pazienti fragili. L’ordinanza era stata poi estesa nel dicembre dello stesso anno.

Ora, dalle Rsa agli hospice, passando per strutture riabilitative, residenze per anziani e strutture di ospitalità e lungodegenza, si potrà tornare allo stato pre-Covid. Discorso che vale anche per i tutti reparti delle strutture sanitarie e le sale di attesa, dove la decisione sull’utilizzo delle mascherine era nelle mani delle direzioni sanitarie, libere di estendere l’obbligo a chi presentava sintomi respiratori. tgcom24.mediaset.it