Malore in casa: 32enne muore davanti ai genitori

Un malore in casa e si spegne a soli 32 anni. Urbano Nordio è una nuova vittima di questa nuova “malattia” che spesso colpisce anche persone giovani. E, di nuovo, ciò succede a Chioggia.

La tragedia nella notte tra sabato e domenica. Il decesso sarebbe sopraggiunto per infarto, ma si tratta di una diagnosi preliminare. Urbano Nordio è stato colto da un malore all’una di notte in casa.

I genitori, che vivono con lui ed erano in casa, hanno sentito un tonfo e si sono spaventati. Il 32enne è stato trovato riverso sul pavimento. Sono stati chiamati subito i soccorsi, ma già il giovane non dava segni di riprendere coscienza. Arrivato, il 118 ha provato in tutti i modi le manovre rianimatorie ma, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

La notizia della scomparsa dell’uomo ha lasciato tutti attoniti a Chioggia. Urbano Nordio era un giovane conosciuto e stimato. Viene oggi definito persona di cuore e con la testa sulle spalle, molto serio anche sul lavoro. Dipendente di Veritas, guidava i mezzi a Chioggia. Sconvolti anche i colleghi che confermano come non risulti che avesse problemi di salute. www.lavocedivenezia.it