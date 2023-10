Ambasciatore israeliano all’Onu si appunta una stella gialla al petto con la scritta “mai più”

L’ambasciatore israeliano all’Onu Gilad Erdan e il resto della delegazione durante il suo discorso alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza ha indossato sul petto la stella gialla a sei punte con la scritta “never again”, “mai più”. Continuando a paragonare Hamas ai nazisti, ha aggiunto: “La differenza tra il 1939 e oggi è che abbiamo uno Stato forte e un esercito e ci difenderemo”.

Israele all’Onu: “Hamas sono nazisti dei giorni moderni”

I terroristi di “Hamas sono i nazisti dei giorni moderni. L’unica soluzione che Hamas vuole è la soluzione finale, l’eliminazione degli ebrei”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano all’Onu Gilad Erdan alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. “La brutalità dei selvaggi nazisti di Hamas non è l’unica similitudine con i nazisti” durante la seconda guerra mondiale, “Hamas vuole sterminare gli ebrei come i nazisti”, ha aggiunto: “come per la salita al potere del nazismo, il mondo tace”.

Palestina a Onu: “Gaza è l’inferno in terra”

“Gaza è l’inferno in terra, salvare l’umanità dall’inferno oggi significa per l’Onu salvare i palestinesi a Gaza. Virtualmente tutta la nostra gente nella Striscia è senza casa, sfollata, e non sono sicuri in nessun posto”. Lo ha detto l’ambasciatore palestinese all’Onu Riyad Mansour parlando alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. “Quanti altri giorni aspetterete per dire basta? Per riconoscere che è una guerra contro i nostri bambini mentre voi siete ancora paralizzati?”, ha chiesto. “L’Assemblea Generale ha chiesto una tregua umanitaria e deve accadere subito”, ha aggiunto accusando il Cds di non agire. tgcom24.mediaset.it – foto Afp