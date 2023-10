Von der Leyen: “Il mondo è cambiato, i migranti sono una priorità”

Più soldi per affrontare il dramma dei migranti: «È una priorità». Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del Consiglio europeo. «Il mondo è cambiato – ha detto in sintesi – e la migrazione è una priorità, ha bisogno di una risposta europea e quindi di soldi. Dobbiamo aumentare i finanziamenti».

La presidente del Commissione europea, in particolare, ha fatto riferimento al cambiamento del quadro mondiale rispetto a una programmazione superata dai tempi:

«Dovremmo tenere presente che quando il Quadro finanziario pluriennale – ha precisato – è stato progettato e deciso nel 2020. Conoscete tutti da allora la crisi che abbiamo vissuto: la pandemia, una grave crisi economica è stata appena evitata. Abbiamo una grande guerra terrestre in Europa , abbiamo attraversato una grave crisi energetica. Abbiamo il più alto afflusso di migranti dalla crisi migratoria del 2015 e ora dalla crisi in Medioriente. In altre parole, il mondo è un posto completamente diverso rispetto al 2020». E ha proseguito: «La migrazione è una priorità. La migrazione ha bisogno di una risposta europea. E questo ha bisogno di finanziamenti. Quindi abbiamo bisogno di un aumento dello strumento di finanziamento». https://www.corriere.it