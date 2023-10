Pd, Schlein: “fermare la strage di civili a Gaza”

“La chiamino pausa umanitaria, tregua umanitaria o cessate il fuoco. Basta fermare la strage di civili a Gaza. Non possiamo assistere alla violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa sul Medio oriente.

“Io vengo da una cultura pacifista, sono sensibile alla questione palestinese, ma è una cosa diversa da Hamas, che è nemica della causa palestinese. Noi siamo per soluzione due popoli e due Stati”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa. “Abbiamo condannato nettamente gli attacchi terroristici di Hamas ma non possiamo dimenticare il giudizio storico e politico critico verso il governo di destra di Netanyahu. Per il popolo palestinese il diritto internazionale è stato un miraggio”, ha spiegato la segretaria del Pd. (adnkronos)