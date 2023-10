Onu, Guterres: ‘sorpreso da escalation di bombardamenti a Gaza’

ROMA, 28 OTT – “Incoraggiato da quello che sembrava essere un crescente consenso sulla necessità di almeno una pausa umanitaria in Medio Oriente, sono rimasto invece sorpreso da un’escalation di bombardamenti senza precedenti, che minano gli obiettivi umanitari”.

E’ il tweet del segretario generale Onu Antonio Guterres. “Ribadisco il mio appello per un immediato cessate il fuoco umanitario, insieme al rilascio incondizionato degli ostaggi e alla consegna di aiuti di livello corrispondente ai drammatici bisogni della popolazione di Gaza, dove una catastrofe umanitaria si sta consumando davanti ai nostri occhi”, aggiunge Guterres. (ANSA)

I was encouraged by what seemed to be a growing consensus for the need of at least a humanitarian pause in the Middle East.

Regrettably, instead I was surprised by an unprecedented escalation of bombardments, undermining humanitarian objectives.

This situation must be reversed.

— António Guterres (@antonioguterres) October 28, 2023