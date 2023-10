Firenze, scazzottata e bottigliate tra nigeriani

Firenze – Lite finita a bottigliate, ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, in piazza San Jacopino. Il tutto, come raccontato dall’omonimo comitato, sarebbe iniziato dentro un minimarket. Due persone, identificate poi dalla polizia come un 27enne e un 28enne, entrambi nigeriani, per motivi ancora da chiarire hanno iniziato a litigare, finendosi per prendersi a bottigliate.

Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme. Sul posto il 118, che ha prestato le cure del caso, viste le ferite che i due si erano procurati, e la polizia, che ha riportato la calma. Entrambi sono stati denunciati per lesioni aggravate: sono finiti in ospedale per le cure del caso.

“Siamo esasperati, qua la situazione sta fuggendo di mano”, denuncia Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi di San Jacopino. www.firenzetoday.it