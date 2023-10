Genova, 19enne rapinata: arrestati due “minori non accompagnati”

Genova. Avevano avvicinato una 19enne, che era uscita dalla discoteca e stava telefonando mentre tornava a casa. Prima le hanno fatto alcuni apprezzamenti, poi l’hanno aggredita strappandole il telefono dalla mano.

I poliziotti della squadra mobile hanno avviato le indagini sulla base della ricostruzione della ragazza e delle telecamere di sorveglianza. Non solo, grazie all’applicazione ‘trova il mio iphone‘ il cellulare è stato individuato in una comunità per minori non accompagnati.

La rapina risale ai primi di settembre. I poliziotti hanno trovato il cellulare nella stanza di uno dei rapinatori. Poi hanno ottenuto dal gip del tribunale per i minorenni la custodia cautelare in carcere. I due sono stati arrestati. https://www.genova24.it