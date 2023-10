Colpita da rottweiler caduto dal balcone, ferita donna incinta

Un rottweiler è caduto da una finestra del terzo piano di una casa in via Frattina 59, in pieno centro storico a Roma, non lontano da piazza di Spagna, precipitando su una donna incinta di 28 anni che stava facendo shopping con il compagno.

La ragazza ferita è stata trasportata d’urgenza dall’ambulanza del 118 al Policlinico Umberto I: ha subito una lieve lesione alla testa, e non è in pericolo di vita.

I primi soccorsi

A soccorrere la donna, al secondo mese di gravidanza, passanti e commessi dei negozi in attesa dell’equipe del 118 che l’ha poi trasportata all’ospedale Umberto I di Roma. Il feto non ha subito danni e ha il battito cardiaco stabile. Qualcuno ha cercato di soccorrere anche il cane che però è deceduto subito.

Le indagini

Il cane è morto sul colpo. La padrona, sconvolta, ha affermato di non essersi accorta di nulla. Sulla vicenda indagano i carabinieri: sembrerebbe che il cane sia precipitato dalla finestra per inseguire un gatto all’interno dell’appartamento. Ora la padrona rischia di essere accusata per lesioni. tgcom24.mediaset.it