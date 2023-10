Erdogan: “militanti di Hamas sono liberatori, non terroristi”

I militanti di Hamas sono dei “liberatori” che combattono per la loro terra e “non dei terroristi”. Lo ha detto il presidente turco Erdogan, come riporta Al Arabiya.

Erdogan cancella visita in Israele: “A Gaza crimini contro l’umanità premeditati”

“Circa la metà di coloro che sono stati uccisi negli attacchi israeliani su Gaza sono bambini, persino questo dato dimostra che l’obiettivo è un’atrocità, per commettere crimini contro l’umanità premeditati”. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un discorso al gruppo parlamentare del suo partito Akp. “Non abbiamo problemi con lo Stato di Israele ma non abbiamo mai approvato le atrocità commesse da Israele e il suo modo di agire, simile a un’organizzazione più che uno Stato”, ha aggiunto Erdogan, che ha cancellato la visita prevista nel Paese.

Your browser does not support the video tag.

Turchia: “A Gaza crimini contro l’umanità, Israele si fermi”

“I fratelli palestinesi vengono colpiti a scuola e nelle moschee, senza distinzione. Si tratta di un crimine contro l’umanità”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, chiedendo ad Israele di “fare un passo indietro”. Durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani a Doha, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt, Fidan ha chiesto “un cessate il fuoco il prima possibile” e “l’apertura di corridoi umanitari” verso la Striscia di Gaza. “Non accettiamo punizioni collettive dei palestinesi”, ha aggiunto il ministro turco.

tgcom24.mediaset.it