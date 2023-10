Si fingono turisti, ma sono ladri. Presi 3 colombiani

Milano – Il colpo con la gamba e la fuga. Fallita. Un uomo di 32 anni e due donne di 27 e 33, tutti cittadini colombiani, sono stati arrestati giovedì pomeriggio per furto aggravato in concorso dopo aver rubato uno zaino a una ragazza italiana di 22 anni che stava prendendo un caffè con le amiche in un bar del centro.

A bloccare i tre sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che durante dei servizi anti borseggio in Duomo hanno notato il gruppo mentre si aggirava tra i locali con fare sospetto.

Fingendosi turisti, i ladri sono entrati in un bar di via Speronari e si sono subito avvicinati al tavolo a cui erano sedute le ragazze. Mentre l’uomo e la 27enne facevano da palo, senza sapere però di essere controllati a vista dai poliziotti, la 32enne – come si vede chiaramente dal video – ha trascinato a sé con il piede una borsa che era per terra per poi uscire dal locale insieme agli altri due. Una volta fuori, però, i tre sono stati fermati e arrestati. Lo zaino, con all’interno un pc, un iPad e i documenti, è stato restituito alla 22enne.

www.milanotoday.it