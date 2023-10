Firenze, furto su auto del sindaco di San Casciano: arrestato marocchino

Questa mattina la polizia di Stato ha arrestato per rapina impropria un cittadino marocchino di 22 anni. Secondo quanto ricostruito, pochi istanti prima il giovane cittadino straniero avrebbe messo a segno un furto all’interno di una auto parcheggiata in via la Marmora. Sorpreso all’interno dell’abitacolo della vettura dal proprietario, Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano, il giovane si sarebbe dato alla fuga. Rincorso dalla vittima, avrebbe cambiato repentinamente direzione e, una volta tornato, indietro avrebbe trovato una donna a sbarrargli la strada. L’indagato sarebbe riuscito però ancora una volta a divincolarsi.

Dopo pochi metri il fuggitivo sarebbe stato intercettato da un passante e pochi istanti dopo è finito definitivamente nella rete degli agenti di via Zara. I poliziotti gli hanno trovato addosso alcuni oggetti rubati (spiccioli, accessori di telefonia e la fascia tricolore da sindaco) oltre a un coltello a serramanico per il cui possesso ingiustificato è stato denunciato separatamente. Lunedì la direttissima in tribunale.

