Firenze, ex prefetto picchiato e rapinato da un marocchino

Le volanti della Questura di via Zara e quelle del Commissariato San Giovanni hanno arrestato un cittadino marocchino di 33 anni per rapina aggravata.

Firenze – Un uomo di 70 anni, identificato come Luigi Varratta, ex prefetto di Firenze, è stato aggredito e rapinato mentre stava correndo nel parco delle Cascine. Mentre stava correndo lungo il viale Lincoln del parco, un marocchino si è avvicinato a lui e gli ha dato un pugno al petto, rubandogli la catenina d’oro che aveva al collo. Il crocifisso che era sulla catenina è rimasto nelle mani di Varratta.

Dipendenti del Comune che hanno assistito alla scena hanno chiamato il numero di emergenza per soccorrere Varratta. La polizia è intervenuta rapidamente e ha arrestato il marocchino a poca distanza dal luogo dell’aggressione, anche se aveva già gettato via la refurtiva. Si sospetta che il marocchino sia responsabile di altre aggressioni nello stesso parco. Questo episodio si aggiunge alla lista di aggressioni avvenute recentemente a Firenze, tra cui il furto di un orologio da un uomo di 92 anni da parte di un somalo e la pugnalata a un uomo ai giardini di piazza delle Medaglie d’Oro, compiuta da un egiziano. (venti4ore.com/firenze)

Il marocchino, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato nel carcere di Sollicciano. La refurtiva sottratta alla vittima, al momento, non è stata trovata, i poliziotti ipotizzano che quest’ultimo possa essersene sbarazzato verosimilmente con l’aiuto di un presunto complice, per ora, rimasto ignoto.