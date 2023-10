Malore mentre fa la spesa, muore a 57 anni

Lecco – Muore per un malore improvviso che l’ha colpita mentre faceva la spesa al supermercato. A perdere la vita è stata Agnese Casiraghi, 57 anni, residente a Maresso di Missaglia. Il tragico episodio è avvenuto mercoledì 11 ottobre 2023 mentre la donna si trovava al supermercato a Casatenovo a fare la spesa. quando è stata colpita improvvisamente da malore. La chiamata ai soccorsi è partita immediatamente ma l’arresto cardiaco che successivamente ha colpito la donna durante il trasporto all’ospedale di Vimercate non le ha lasciato scampo.

Grande la commozione a Maresso, dove Agnese Casiraghi era conosciutissima per aver gestito in passato un negozio d’alimentari in via Manzoni. Lascia un figlio e il compagno.

Il funerale della donna si svolgerà domani, venerdì 13 ottobre, alle 15 nella chiesa parrocchiale dei santi Faustino e Giovita di Maresso. https://primamerate.it