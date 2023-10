Addio a Silvia mancata per un malore a 35 anni

Cuneo – Un gravissimo lutto ha colpito la comunità di San Michele. È mancata nella notte a causa di un malore improvviso Silvia Bongiovanni, commessa e madre di due bambini. Classe 1988, la donna era molto conosciuta in paese, anche per il suo ruolo di rappresentante dei genitori nell’asilo del paese. Lavorava in un supermercato a Ceva. Era figlia della scrittrice villanovese Claudia Vignolo e aveva una sorella, Valentina. Lascia il compagno Marco Battaglieri e due bambini ancora piccoli.

«Sono affranto, per tutta la comunità è un duro colpo, siamo sconvolti. Sono una coppia molto conosciuta a San Michele, lei sempre solare, gentile e disponibile. Un dolore enorme, per una persona così giovane. L’Amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia» è il commento del sindaco Daniele Aimone.

