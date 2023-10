Zelensky: “crisi in M.O. non distolga attenzione dall’Ucraina”

“L’attenzione internazionale” sul conflitto in Medio Oriente “rischia di distogliere l’attenzione dall’Ucraina”, ha dichiarato in un’intervista a France2 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando di aver parlato al telefono con il primo ministro israeliano. Per Zelensky la Russia è dietro gli attacchi terroristici “perché ha interesse che ci sia una terza guerra mondiale”. Con Benjamin Netanyahu, Zelensky ha discusso della situazione e delle violenze che “testimoniano il fatto che la Russia cerca davvero di compiere azioni destabilizzanti su tutto il territorio nel mondo”.

Zelensky: “La guerra è nella fase finale, la più dura”

La guerra della Russia contro l’Ucraina è nella fase finale, che potrebbe essere la più dura, ma attualmente è difficile prevedere la fine delle ostilità. Lo ha detto Volodymyr Zelensky alla tv romeno Digi24. “E’ l’ultima parte della guerra – ha dichiarato -. Non è il suo centro. Il primo periodo fu l’occupazione, seguito dall’arresto dell’avanzata e dalla presa dell’iniziativa. Penso che siamo nell’ultima parte. Le paure che abbiamo sono tante: i soldi, le armi, ma siamo nell’ultima parte, la più dura”. E ancora: “Non posso dirvi la data esatta, credo che nessuno possa farlo”. tgcom24.mediaset.it