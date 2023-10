LA RUS’ ANTICA E LA GRANDE STEPPA

di Lev Gumilëv

UN TESTO FONDAMENTALE PER L’EURASIATISMO PER LA PRIMA VOLTA TRADOTTO IN ITALIANO

La Rus’ antica e la Grande Steppa rappresenta un’opera fondamentale per la comprensione dell’eurasiatismo e delle sue basi filosofiche, antropologiche, etnologiche e storiche. Gumilëv rimarca come la cultura di ogni popolo sia unica, lontana dalla possibilità di essere racchiusa nel giudizio di modelli precostituiti e unilaterali. Tramite un imponente apporto di fonti storiche e letterarie, espone la sua teoria dell’etnogenesi della Russia nelle sue più ancestrali origini, fra le relazioni etnico culturali della Grande Steppa, l’Europa e l’Asia, tracciando le rotte ideali e fornendo la bussola per esplorare cosa è veramente l’Eurasia.

Prologo di Yerbolat Sembayev,

Ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan in Italia

Prefazione di Aldo Ferrari,

Professore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Introduzione di Duman Aitmagambetov,

Vicerettore dell’Università Eurasiatica Nazionale L. N. Gumilëv di Astana

Traduzione di Federico Pastore

Curatela di Lorenzo Maria Pacini

