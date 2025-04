Emiro del Qatar a Mosca da Putin

Colloqui al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani

Il presidente russo ha definito il Qatar un “partner chiave” della Russia in Medio Oriente, sottolineando inoltre i “seri sforzi del Paese per risolvere il conflitto israelo-palestinese”.”Il Qatar è uno dei partner chiave della nostra principale compagnia petrolifera e del gas, Rosneft. Attraverso il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti, sono stati investiti nella nostra economia oltre un miliardo di dollari” ha detto Putin.

All’incontro hanno partecipato anche la presidente della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, il leader ceceno Ramzan Kadyrov e il consigliere in politica estera Yuri Ushakov.

“Il Qatar sta compiendo sforzi molto seri per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Purtroppo, le iniziative presentate, anche da voi, non sono state attuate” ha proseguito Putin.Da parte sua Al-Thani ha ricordato che Israele non ha rispettato l’accordo di cessate il fuoco di gennaio a Gaza e che il Qatar “si impegnerà a colmare le divergenze per raggiungere un accordo che ponga fine alle sofferenze del popolo palestinese, soprattutto a Gaza”

.”Da parte nostra, crediamo anche noi – proprio come voi – che una soluzione a lungo termine (del conflitto palestinese-israeliano) possa essere raggiunta solo ed esclusivamente sulla base delle risoluzioni delle Nazioni Unite”.

La fase iniziale della tregua si è conclusa all’inizio di marzo, con le due parti incapaci di concordare i passi successivi. Israele ha ripreso gli attacchi aerei e terrestri sulla Striscia di Gaza il 18 marzo, dopo aver precedentemente bloccato l’ingresso di aiuti. Il 16 aprile Israele ha dichiarato di aver convertito il 30% di Gaza in zona cuscinetto nell’ambito dell’offensiva in fase di espansione. ASKANEWS