Gates Foundation: 40 milioni di dollari per sviluppare “vaccini” a mRna low cost

La Bill & Melinda Gates Foundation ha annunciato un investimento da 40 milioni di dollari per promuovere lo sviluppo di vaccini a mRNA a basso costo e con processi produttivi più semplici per i Paesi a basso reddito.

“La tecnologia mRNA è considerata un potenziale punto di svolta per una serie di malattie infettive, tra cui la tubercolosi, la malaria e la febbre di Lassa, che colpiscono in modo sproporzionato le persone nei Paesi a basso e medio reddito”, scrive la fondazione.

“Questa nuova tecnologia può ridurre significativamente i costi della ricerca e della produzione di mRNA e consentire un accesso esteso, contribuendo a colmare il divario di salute”.

Le risorse saranno destinate all’Institut Pasteur di Dakar in Senegal e all’istituto Biovac in Sudafrica, entrambi con esperienza nella produzione di vaccini.

Una parte andrà alla biotech belga Quantoom Biosciences, che sta lavorando allo sviluppo di procedure semplificate e a basso costo di manipolazione dell’mRNA, grazie alle quali si potrebbe dimezzare il costo di produzione di un vaccino a mRNA e, soprattutto, ridurre la necessità di personale altamente qualificato, la cui carenza continua a essere una barriera alla produzione di vaccini nei Paesi a basso reddito.

“Mettere l’innovativa tecnologia dell’mRNA nelle mani di ricercatori e produttori in Africa e in tutto il mondo contribuirà a garantire che più persone beneficino dei vaccini di prossima generazione”, ha affermato il ministro della Salute della Nigeria Muhammad Ali Pate. “Questa collaborazione è un passo incoraggiante che aumenterà l’accesso a tecnologie sanitarie essenziali e aiuterà i Paesi africani a sviluppare vaccini che soddisfino le esigenze della loro gente”, ha aggiunto.

