Biden a Netanyahu: ‘ulteriori aiuti Usa in arrivo’

Joe Biden ha assicurato al premier israeliano Benyamin Netanyahu che “ulteriore assistenza è in arrivo, e altri aiuti seguiranno nei prossimi giorni”. Lo comunica la Casa Bianca riferendo della conversazione fra i due leader.

Secondo Msnbc, gli Stati Uniti stanno pianificando lo spostamento di navi e aerei militari più vicino a Israele in segno di sostegno.

L’amministrazione Biden potrebbe autorizzare un significativo trasferimento di armi a Israele, che potrebbe arrivare dalle poco conosciute scorte americane in Israele, destinate ai conflitti in Medio Oriente ma che Washington ha autorizzato Israele a usare solo in caso di emergenze.

Lo riporta Politico citando alcune fonti, secondo le quali nonostante le forniture all’Ucraina contro la Russia, gli Stati Uniti hanno ancora le scorte necessarie per Israele. ANSA