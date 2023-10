Usa “sequestrano” armi all’Iran e le regalano a Kiev

Gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina circa 1,1 milioni di munizioni sequestrate dall’Iran lo scorso anno. Lo ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), che supervisiona le operazioni in Medio Oriente, affermando che i proiettili sono stati confiscati da una nave diretta nello Yemen a dicembre.

Le munizioni sarebbero state originariamente sequestrate dalle forze navali statunitensi su una nave apolide denominata MARWAN 1 il 9 dicembre. Il governo degli Stati Uniti ne ha acquisito la proprietà a luglio attraverso un processo noto come confisca civile, mediante il quale un bene può essere sequestrato se si ritiene che il suo proprietario sia coinvolto in attività criminali.In questo caso, la denuncia è stata avanzata contro il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran, un ramo delle forze armate iraniane incaricato di preservare il governo del paese: Teheran sostiene i ribelli Houthi in lotta con le forze lealiste in Yemen dal 2014. ASKANEWS