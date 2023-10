Renzi: ‘la giudice di Catania ha danneggiato la credibilità dell’intera magistratura’

“Le mie posizioni sull’immigrazione sono diametralmente distanti da quelle di Salvini. Lo sono oggi, lo erano cinque anni fa ai tempi dello sbarco dei migranti dalla Diciotti. Trovo però scandaloso che un magistrato vada in piazza, per di più in mezzo a persone che urlano slogan vergognosi contro le forze dell’ordine.

Se vuoi fare politica, non fai il magistrato.

I magistrati che partecipano a manifestazioni politiche, di parte – come pare abbia fatto la giudice di Catania di cui si sta discutendo in queste ore – fanno male innanzitutto ai propri colleghi.

Ho contestato e contesto le idee e gli slogan di Salvini sui migranti, ma quella giudice ha sbagliato e ha danneggiato la credibilità dell’intera magistratura.”

Lo scrive Matteo Renzi su X.