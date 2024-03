Stati Uniti d’Europa? Vogliono unire un continente ma si azzuffano tra 4 gatti

“Caro Matteo Renzi, sono diventato sindaco del Movimento 5 stelle nello stesso anno in cui tu facevi il rottamatore del Partito Democratico. Eravamo entrambi ‘anti-sistema’ e nel sistema siamo entrati per provare a cambiarlo e migliorarlo. Io continuo a farlo: proviamo a rispettarci evitando il bullismo mediatico. Come +Europa parteciperà alle Elezioni europee lo decideranno gli organi del partito secondo le regole che ci siamo dati, non in base alle tue interviste. Non sono mai stato No-Euro. Sia io che te abbiamo fatto parte di partiti di cui non abbiamo condiviso la linea e da cui siamo usciti. Firmato: tal Pizzarotti da Parma”.

E’ la risposta del presidente di +Europa, Federico Pizzarotti, all’intervista rilasciata da Matteo Renzi al Corriere della sera in cui il leader di Iv ha definito “lunare” “l’idea che un progetto chiamato Stati Uniti d’Europa possa saltare per il veto di tal Pizzarotti da Parma”. ANSA

(www.parmatoday.it) – Gli Stati Uniti d’Europa? “Credo stiano ancora lavorando sui dettagli, il simbolo ad esempio, forse ci saranno anche delle sorprese nelle candidature. +Europa ha fatto la proposta degli Stati Uniti d’Europa, una lista di scopo, qualcuno è voluto venire, altri, come Calenda, hanno detto spiegando che con Renzi non si vuole più sedere”. Così a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, la leader di +Europa Emma Bonino. Il presidente di +Europa, Federico Pizzarotti, ha spiegato di non apprezzare la possibile candidatura di Massimo Zambuto, genero di Salvatore Cuffaro.

“Bisognerebbe spiegare a Pizzarotti – ha sottolineato – che una lista di scopo è una lista di scopo, se ancora non ha capito gli posso consigliare di leggere la Treccani”. Ma l’ex sindaco di Parma è il presidente di +Europa. “Questo non cambia molto, se è così convinto ed innamorato di Calenda ci vada – ha aggiunto Bonino – non ci siamo parlati ma da settimane mi sembra così, se si vuole far eleggere da Calenda faccia pure. Una proposta politica non è un carcere”. Perché non chiama Pizzarotti per chiarirvi? “Mica sono la Tim, lo chiamiamo tutti i giorni”. Ma se lui non firma la lista, non crede sia un grosso problema? “Faccia come crede, io non so cosa dica lo statuto di +Europa”, ha concluso Bonino.