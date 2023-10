Malore mentre lavora, muore fattorino di 45 anni

Crema (Cremona), 5 ottobre 2023 – Stavo recapitando un pacco, appena sceso dal furgone del corriere Bartolini, l’ultima consegna prima della pausa pranzo. Suonato il campanello del destinatario, in via Allocchio a Crema, un malore l’ha colto all’improvviso, costringendolo ad accasciarsi a terra. A riportare la notizia è il sito di informazione locale Crema News.

Alcuni operai che stavano eseguendo dei lavori nell’abitazione vicina hanno notato la scena e chiamato i soccorsi. Non c’è stato nulla da fare, il personale medico ha provato per mezz’ora a rianimare il fattorino ma alla fine ne è stato dichiarato il decesso. La vittima è un 45enne di origine straniera residente da tempo a Crema. Erano da poco passate le 13. Per i rilievi del caso polizia locale e carabinieri. www.ilgiorno.it