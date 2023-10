Sempre più poveri a Milano: +80% rispetto al 2020

Continuano a crescere i poveri a Milano, un’ascesa inarrestabile dall’esplosione delle richieste d’aiuto durante la pandemia in poi. Dal 2021 a oggi le famiglie in stato di indigenza sono cresciute del 21%, dell’80% se prendiamo in considerazione il 2020. A evidenziare i dati preoccupanti è Coopi. L’organizzazione per la cooperazione internazionale ha, infatti, distribuito nel corso del 2023 450 pacchi alimentari al mese alle famiglie di Milano e hinterland. Nel 2020 questa quota era ferma a 250, salita un anno dopo a 370.

“Un campanello d’allarme forte e chiaro, che segnala quanto il problema della povertà sia grave e si stia diffondendo a macchia d’olio sul territorio della città metropolitana, ben oltre i quartieri dove storicamente si concentrano le fasce di abitanti più povere”, evidenzia Federico Pirola, referente del progetto contrasto alla povertà di Coopi.

L’organizzazione ha aperto il primo centro di distribuzione dei pacchi alimentari nel 2020, a San Siro. Il 2021 è stato la volta del secondo headquarter in Gallaratese. “La consegna dei pacchi non è soltanto un aiuto concreto per arrivare a fine mese, ma anche un modo per dare un punto di riferimento alle persone. È un modo per dire loro che non sono sole”, afferma Ennio Miccioli, direttore di Coopi. www.milanotoday.it