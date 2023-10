Migranti, Nordio: ‘l’atto di Catania si può impugnare’

PERUGIA, 03 OTT – “L’ho già letto e credo che ci siano fondate ragioni per fare ricorso in Cassazione di concerto con il ministero degli Interni”: lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito al provvedimento del giudice di Catania che non convalidato il trattenimento di tre migranti. Lo ha fatto rispondendo all’ANSA a margine di un’iniziativa a Perugia.

Il guardasigilli ha parlato di un provvedimento oggetto “di studio e valutazione nel merito”. “Questo provvedimento – ha detto ancora Nordio – è come tutti gli altri e impugnabile. Quindi credo che lo impugneremo perché anche da un punto di vista tecnico, avendo anche io una certa esperienza di magistratura, ritengo che ci siano fondati elementi d’impugnazione”. (ANSA).