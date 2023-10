Covid, chiesto il ritiro dei “vaccini” Pfizer e Moderna

“L’EMA ha messo nero su bianco i gravissimi rischi per chi si sottopone ai “vaccini” Covid, ma non ha rivalutato l’autorizzazione al commercio degli stessi. Io credo che si debba proteggere la salute pubblica da questi danni e ho chiesto ufficialmente il ritiro delle autorizzazioni per Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna)”

Lo scrive su Twitter Francesca Donato, Membro del Parlamento Europeo.

Il dr. Stramezzi ha aggiunto. “Va fatta subito una moratoria (uno stop) di queste inoculazioni a mRNA e bisogna fare gli studi mai fatti su farmacodinamica, farmacocinetica, citotossicità, oncogenicità, teratogenicità.

Bisogna fare screening per miocarditi sub-cliniche, soprattutto nei giovani e creare dei pacchetti di esami (esenti da ticket) per tutti coloro che dopo l’inoculazione hanno le diverse sintomatologie.”

