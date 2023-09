Rapina a Milano, arrestato 17enne marocchino

Con un complice ha tentato di rapinare, in piena notte, un passante. Ma gli è andata male: la vittima si è ribellata ed è riuscita a farlo arrestare. È successo a Milano, lungo l’Alzaia Naviglio Pavese, intorno alle tre e venti di sabato notte. Protagonista un ragazzo di 17 anni, marocchino con alcuni precedenti. Con un complice ha fermato un colombiano di 31 anni che passeggiava con un amico. I due malviventi hanno tentato di strappargli la catenina, del valore di circa 3.500 euro, ma il 31enne ha opposto resistenza alla rapina.

Finge di avere la pistola

Ne è nata una colluttazione durante la quale, secondo quanto riferito dalla questura, il giovanissimo avrebbe anche mimato il gesto di estrarre una pistola dalla tasca (che però non aveva realmente con sé). Fatto sta che, mentre il complice si dava alla fuga, il colombiano e l’amico riuscivano a bloccarlo in attesa della volante della polizia. Il 17enne è stato arrestato per tentata rapina in concorso e portato al centro di prima accoglienza per i minori arrestati.

