Licia Ronzulli (Forza Italia) blatera a Tagadà (La7), il programma condotto da Tiziana Panella:

“a casa mia i novax non possono entrare e se fossi un conduttore TV non li farei neanche parlare perchè non offrirei la stessa platea a uno scienziato e a un fattucchiere”

#Ronzulli: "a casa mia i novax non possono entrare e se fossi un conduttore TV non li farei neanche parlare" Liberali 2.0 pic.twitter.com/5vDj9wgTIE — Adriana Spappa (@AdrianaSpappa) September 23, 2023