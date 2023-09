La guerra in Ucraina giunge al giorno 575. L’appello di Zelensky ai senatori Usa: “Senza aiuti perdiamo la guerra”.

Lo speaker della Camera Usa, il repubblicano Kevin McCarthy, esclude di mettere nell’agenda l’approvazione di un pacchetto da 24 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina entro la fine dell’anno, come chiesto da Joe Biden. “Abbiamo i nostri problemi fiscali di cui occuparci. Ci sono 10mila persone che hanno appena attraversato il confine e il presidente pensa solo all’Ucraina”.

Zelensky ai senatori Usa: senza aiuti perdiamo la guerra

“Se non riceviamo gli aiuti, perderemo la guerra”. Questo l’appello di Volodymyr Zelensky ai senatori americani, secondo quanto riferito al New York Times dal leader della maggioranza democratica Chuck Schumer.

Polonia: “Stop armi all’Ucraina, ora armeremo noi stessi”

“Non trasferiremo più armi all’Ucraina, ora ci armeremo con le armi più moderne”. Lo ha detto il primo ministro Mateusz Morawiecki, precisando che il Paese si concentrerà sulla modernizzazione e sul rapido armamento dell’esercito affinché diventi presto uno dei più forti d’Europa. “Se non vuoi difenderti, devi avere qualcosa per difenderti: questo è il nostro principio, motivo per cui abbiamo effettuato ordini più grandi”. Morawiecki ha poi sottolineato che il governo non metterà certamente a rischio la sicurezza dell’Ucraina: “Il nostro hub di Rzeszów, in consultazione con gli americani e la Nato, svolge ancora lo stesso ruolo che ha svolto e continuerà a svolgere”. tgcom24.mediaset.it