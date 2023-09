Francia, insulti a 15enne trans: 14enne arrestato in classe

Polemiche in Francia per l’arresto in classe di un 14enne, alunno della scuola media. Il ragazzino è stato portato via da cinque poliziotti, che lo hanno prelevato da un istituto della banlieue di Parigi, ad Alfortville. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo che l’alunno aveva bullizzato con frasi violente, insulti e minacce una 15enne trans.

Sull’account Instagram della classe della vittima aveva scritto, tra l’altro, frasi come “ti sgozziamo” e “ti devi suicidare”. Il ministro dell’Educazione Gabriel Attal aveva di recente invocato un “elettroshock” contro il dilagante fenomeno del bullismo nelle scuole. tgcom24.mediaset.it