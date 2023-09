Donna uccisa a Tombolo, marocchino si consegna ai carabinieri

Una donna è stata uccisa a Tombolo (Padova). Il corpo della vittima, una 56enne di origine romena è stato trovato nella sua abitazione. Il presunto omicida si è consegnato ai carabinieri poco dopo. Si tratta di un marocchino di 49 anni. Sembrerebbe che l’uomo fosse legato sentimentalmente alla vittima.

Leggi anche

► Migranti, Mattarella: “serve una visione coraggiosa del futuro”

L’omicidio è avvenuto in via Vittorio Veneto, nel pieno centro di Tombolo. I carabinieri della compagnia di Cittadella indagano sul delitto. La vittima abitava nell’appartamento con altre due persone. I tre avrebbero litigato per futili motivi. Il cittadino marocchino avrebbe confessato di averla soffocata e uccisa. tgcom24.mediaset.it