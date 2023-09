Migranti, Mattarella: “serve visione coraggiosa del futuro”

21 set. – “Ne parleranno i ministri degli Interni e sono convinto troveranno una soluzione collaborativa, come avviene sempre tra Italia e Germania. Tra noi è emersa una perfetta omogeneità di vedute sul fenomeno migratorio che non colpisce solo l’Italia, è un fenomeno epocale che va governato con visione del futuro non con provvedimenti improvvisati o tampone o temporanei. Serve una visione coraggiosa e nuova”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa con il presidente tedesco Steinmeier. (askanews)

Le regole di Dublino sui migranti “sono preistoria, perché era un altro mondo quello in cui sono state stabilite e non c’era una migrazione di massa, è come fare un salto in un’altra era storica. Sono una cosa fuori dalla realtà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando che occorre invece “uno sforzo comune, prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio in modo da affrontarlo con nuove formule”.

(allora perchè finanziate le Ong?)🧐🤡