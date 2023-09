PIAZZA LIBERTA’ intervento Alessio Fortunati, biologo

I CONTRATTI PFIZER

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Alessio Fortunati – biologo molecolare – estratto dalla puntata di sabato 16 settembre 2023

Siamo punto e daccapo. Solo la disobbedienza ci consentirà la sopravvivenza! Vanno fermati.

L'intento di PIAZZA LIBERTA' è quello di offrire le informazioni come armi necessarie per combattere l'oligarchia mondialista, ovvero per risvegliare più persone possibili dall'ipnosi, fornendo loro gli strumenti per distinguere il vero dal falso e il bene dal male.

“Quelli della Pfizer per la vendita dei “vaccini” sono contratti standard in cui viene imposta la questione fiscale ed economica, ma soprattutto legale. Lo Stato che firma il contratto assicura alla Pfizer una completa immunità, ma anche a tutti i dipendenti e alle società collegate. La protezione è totale, Pfizer è esente dalla giurisdizione del Paese.”

