Meloni: “Non permetterò che l’Italia diventi campo profughi d’Europa”

”Non consentirò che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa”. Lo dice con forza Giorgia Meloni, alla vigilia dell’intervento che segnerà il suo esordio all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la prima di una donna presidente del Consiglio italiana nell’imponente sala oro e blu del Palazzo di Vetro. E lì che la premier solleverà uno dei temi che le sta più a cuore: l’emergenza migranti, un’onda che non si arresta e che anzi ha preso più vigore negli ultimi mesi.

Il dossier migranti è in cima alla lista delle priorità: Meloni è convinta di poter smuovere qualcosa anche a New York, dopo aver condotto domenica scorsa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Lampedusa, ottenendo un impegno dell’Europa in 10 punti. Stroncati da Mateusz Morawiecki, suo alleato nel gruppo Conservatori: ”Un piano disastroso”, ha detto senza giri di parole il premier polacco promettendo battaglia.

From Tunisia to Lampedusa. Isn't this an invasion? Where are the women and children? EU politicians don't want us to show these images, they want you to believe the fairy tale of "poor refugee women and children". We don't believe in fairy tales https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/6f4eJBvWlt

— RadioGenoa (@RadioGenoa) September 19, 2023