Zelensky: “Fermate Putin, è come Hitler”

Zelensky è arrivato a New York dove parteciperà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite

“Ringrazierò gli Usa per il sostegno”, ha fatto sapere, sottolineando nuovamente la necessità di “fermare Putin”, che “è come Hitler” e spiegando che presenterò una “proposta all’Onu contro le aggressioni”. Le Forze armate ucraine annunciano la (presunta e poi smentita, ndr) liberazione di Klishchiyivka, e per il segretario della Nato Jens Stoltenberg “Kiev ha lanciato una controffensiva che tutti ovviamente speravamo sarebbe stata più spedita, ma sta gradualmente guadagnando terreno”. Tanto che Kiev annuncia di aver rotto la linea difensiva russa in direzione di Bakhmut.

Zelensky: l’Ucraina presenterà all’Onu proposta contro le aggressioni

“L’Ucraina presenterà agli Stati membri dell’Onu una proposta concreta su come rafforzare il principio dell’integrità territoriale e migliorare la capacità delle Nazioni Unite di contrastare e fermare le aggressioni”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un tweet su X ha spiegato l’obiettivo con cui prenderà parte ai lavori dell’Assemblea generale dell’Onu a New York.