Stoccarda, scontri tra eritrei: decine di feriti

La polizia tedesca ha detto che decine di persone, tra cui almeno 26 agenti, sono stati feriti durante i disordini a margine di un festival ”culturale” eritreo nella città sud-occidentale di Stoccarda.

Poco prima che l’evento iniziasse sabato pomeriggio, circa 200 manifestanti si sono riuniti nell’area esterna e hanno iniziato a lanciare pietre, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti di polizia e i partecipanti all’evento. Sei dei 26 agenti di polizia feriti sono stati trattati in un ospedale per le loro ferite, ha detto la polizia.

Le proteste di sabato sono state l’ultima di una serie di disordini che circondano gli eventi culturali eritrei in Germania e altrove. L’evento è stato organizzato da diversi gruppi considerati vicini al governo del presidente eritreo Isaias Afwerki.

A luglio, uno scontro a un festival eritreo nella città tedesca occidentale di Giessen ha lasciato feriti 22 agenti di polizia. Una lotta tra sostenitori del governo eritreo e oppositori a Tel Aviv all’inizio di settembre ha portato ad uno degli scontri di strada più violenti tra richiedenti asilo e migranti africani nella memoria recente della città.

Decine di migliaia di persone sono fuggite dall’Eritrea per l’Europa, molte delle quali sostengono di essere state maltrattate dal governo repressivo di Isaias. I conflitti che circondano gli incontri di sabato evidenziano il profondo divario tra i membri della diaspora eritrea, coloro che rimangono vicini al governo e coloro che sono fuggiti per vivere in esilio e si oppongono fortemente a Isaias.

Sabato scorso, il vice presidente della polizia di Stoccarda Carsten Hoefler ha condannato le azioni dei manifestanti e ha dichiarato in una dichiarazione che ” né l’entità né l’intensità della violenza erano evidenti in anticipo.”

I funzionari della città hanno detto che non c’era stato alcun motivo per vietare la riunione in anticipo, ma che prenderanno misure per prevenire disordini simili in futuro.

“Dobbiamo intraprendere azioni decisive contro l’emergere di conflitti da altri stati sul suolo tedesco”, ha detto il sindaco di Stoccarda Frank Nopper, secondo l’agenzia di stampa tedesca dpa.

