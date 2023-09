Israele, scontri tra eritrei e polizia a Tel Aviv

A Tel Aviv sono scoppiati violenti scontri tra centinaia di eritrei e la polizia israeliana durante una protesta organizzata contro un evento dell’ambasciata eritrea. La polizia ha riferito che 27 agenti sono rimasti feriti e almeno tre manifestanti sono stati colpiti con proiettili.

Gli agenti in tenuta antisommossa e a cavallo hanno cercato di contenere i dimostranti, che hanno sfondato le barricate e lanciato pezzi di marciapiede e sassi contro la polizia. Proteste altrettanto violente sono scoppiate in tutto il mondo mentre l’Eritrea, uno dei Paesi più repressivi, festeggia i 30 anni di indipendenza con festival organizzati dalla diaspora in Europa e Nord America. lapresse.it