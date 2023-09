Volkswagen, licenziamenti nella fabbrica auto elettriche

Volkswagen sta riducendo il personale presso il suo stabilimento nella città tedesca orientale di Zwickau, a causa di una bassa domanda di auto elettriche, come riferito dall’agenzia di stampa tedesca Dpa. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Spiegel, il produttore automobilistico tedesco sta permettendo che, entro la fine di ottobre, scadano i contratti a termine di 269 dipendenti. Attualmente, più di 2.000 persone lavorano nello stabilimento con contratti a termine, su un totale di circa 10.700 dipendenti. C’è preoccupazione che altri dipendenti precari possano essere soggetti a tagli. Volkswagen non ha confermato la notizia, ma ha annunciato che ci sarà un incontro del personale presso lo stabilimento di Zwickau. I rappresentanti del sindacato IG Metall hanno scritto una lettera alla dirigenza chiedendo chiarimenti all’azienda in merito alla domanda di auto elettriche.

Lo stabilimento di Zwickau produce sei modelli di veicoli elettrici di tre marchi del Gruppo: Volkswagen, Audi e Cupra. Questi modelli includono l’ID.3, l’ID.4 e l’ID.5 di Volkswagen, nonché l’Audi Q4 e-tron, la Q4 Sportback e-tron e la Cupra Born. Nel 2018, Volkswagen aveva annunciato un investimento di 1,2 miliardi di euro per convertire lo stabilimento alla produzione di veicoli elettrici, mantenendo comunque stabile la forza lavoro, nonostante i veicoli elettrici richiedano meno manodopera rispetto alle auto a motore a combustione.

Nonostante la situazione a Zwickau, il mese di agosto ha visto un aumento significativo della domanda di auto elettriche in Germania, con 86.649 vetture elettriche a batteria immatricolate, rappresentanti circa il 32 percento di tutte le nuove immatricolazioni, più del doppio rispetto all’anno precedente, grazie ai sussidi governatovi.

