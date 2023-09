Dopo Draghi, la UE arruola anche Enrico Letta

Incarico a Enrico Letta per redigere una relazione sul futuro del mercato unico. “Ringrazio le presidenze tedesca e spagnola dell’UE nonché la Commissione europea per aver formalizzato il mio mandato per redigere una relazione sul futuro del mercato unico che sarà presentata al #Euco a marzo – scrive Letta su Twitter – Lavorerò con il massimo impegno nella continuità delle idee di J. Delors”.

Von der Leyen arruola Draghi

Il 13 settembre – “Tre sfide – lavoro, inflazione e ambiente commerciale – arrivano in un momento in cui chiediamo anche all’industria di guidare la transizione pulita. Dobbiamo quindi guardare avanti e stabilire come rimanere competitivi mentre lo facciamo. Per questo motivo ho chiesto a Mario Draghi – una delle grandi menti economiche europee – di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea” ha detto von der Leyen. ANSA