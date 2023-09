Omicidio psichiatra a Pisa, Meluzzi: “Cosa resta da capire del killer”

video www.iltirreno.it

Alessandro Meluzzi, psichiatra e consulente della difesa, parla dopo incidente probatorio di lunedì 11 settembre in cui sono state analizzate le consulenze dei periti del gip, del pm, della parte offesa e della Procura. Il caso è quello dell’omicidio della psichiatra Barbara Capovani, uccisa all’esterno del padiglione di psichiatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa nell’aprile del 2023.

Il killer l’ha sfinita con diversi colpi alla testa, mentre la dottoressa stava salendo in bici per fare rientro a casa dopo la giornata di lavoro. In carcere con l’accusa di essere l’assassino Gianluca Paul Seung, 34enne di Torre del Lago (Lucca) con problemi psichiatrici: era stato in cura anche dalla dottoressa Capovani. All’inizio di settembre 2023 Seung è stato dichiarato capace di intendere e di volere e quindi processabile.