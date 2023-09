Meloni: “Nessuna ipotesi che Italia esca dall’UE”

“Lavorerò per trovare l’accordo in Parlamento con tutta o parte dell’opposizione, per non ‘disturbare’ gli italiani” con il referendum confermativo. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in uno stralcio del libro-intervista di Alessandro Sallusti, La versione di Giorgia, pubblicato da Libero.

“Se non riuscirò a raggiungere questo obiettivo e si dovesse ricorrere al referendum basterà porre due domande molto semplici. La prima: vuoi decidere tu chi debba governare? La seconda: vuoi che quel qualcuno che hai scelto per governare abbia cinque anni per farlo? Mi paiono due domande di buon senso, e gli italiani hanno molto più buon senso di quanto la politica spesso riconosca loro”, aggiunge la premier.

“Nessuna ipotesi che Italia esca dall’Ue”

E il rapporto con la Ue?

“Mettiamo un punto fermo – dice la premier – non c’è alcuna ipotesi che l’Italia possa uscire dall’Europa. Noi siamo l’Europa, atteso che duemila e passa anni fa tutto è nato proprio qui. Non a caso siamo stati tra i fondatori della Comunità europea. Senza l’Italia non esisterebbe più alcuna Unione europea”. tg24.sky.it/politica

