Piogge torrenziali e inondazioni in Libia, 2’000 morti a Derna

Il Governo della Cirenaica, sostenuto dal parlamento libico di Bengasi, ha affermato lunedì che sono “2’000 le persone rimaste uccise dalle inondazioni a Derna e che migliaia risultano scomparse” in seguito alla tempesta Daniel. Lo riferiscono i media libici.

Precedentemente erano stati segnalati 13 morti ad Al-Bayda, la quarta città più grande della Libia, secondo quanto riporta il The Libya Update. Abdul Rahim Maziq, direttore del principale centro medico della città, prevede che il bilancio delle vittime sarà superiore a 100 a Bengasi, considerate il gran numero di denunce di persone scomparse. Secondo la stessa fonte il servizio di ambulanza e di emergenza della Libia ha confermato che 7 persone sono morte a Sussah.

Salem Omar, direttore generale del servizio di ambulanza e di emergenza, non è in grado di riferire un conteggio preliminare delle vittime nella Libia orientale poiché le operazioni di ricerca sono in corso. Decine le persone disperse.

Parte della città è stata cancellata dalla mappa