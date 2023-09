Milano, Madonnina strumentalizzata per la “crisi climatica”

Milano, 9 set. – La Madonnina che domina la città di Milano dalla guglia più alta del Duomo fa capolino dall’acqua della Darsena: è il progetto di un fotografo (di cui non facciamo il nome per non fargli pubblicità gratuita), che vuole richiamare l’attenzione sul cosiddetto “cambiamento climatico” e sulle conseguenze L’immagine starebbe a ipotizzare l’innalzamento delle acque, salite fino quasi a sommergere il simbolo di Milano.

Protagonista dell’installazione, con anche una vena polemica nei confronti della mercificazione della Madoninna stessa, è una riproduzione della scultura, che il fotografo ha acquistato a Milano, dopo che gli era stato negato il permesso di riprodurla con una scultura originale. Accanto al tema della crisi climatica, quindi, l’autore vuole anche fare riflettere sul modo in cui si utilizzano icone e simboli. (con fonte Askanews)