Bologna, palpeggia una 13enne nelle parti intime: moldavo denunciato

Una ragazzina di 13 anni è stata molestata da un uomo in strada. E’ successo sotto il portico di via Saragozza l’altra sera, quando intorno alle 23. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino la ragazzina stava passeggiando in compagnia dell’amica quando un uomo in bicicletta dopo averle notate ha fatto inversione e ha avvicinato la coppia di amiche. La 13enne è stata prima importunata e poi toccata nelle parti intime, sotto lo sguardo attonito dell’amica.

Entrambe le giovanissime hanno cominciato a urlare, richiamando fortunatamente l’attenzione di una volante della polizia, che è subito intervenuta. Il 27ennne, fermato e identificato, ha mostrato subito un documento di identità, palesemente contraffatto. Alla fine si è accertato che l’uomo non fosse cittadino romeno come impresso sul documento falso, ma moldavo, e attualmente irregolare sul territorio nazionale.

Dopo gli accertamenti, il soggetto è stato denunciato per violenza sessuale su minore e affidato al centro per il rimpatrio. La 13enne e al sua amica non hanno avuto bisogno dell’intervento del 118, e dopo essere state ascoltate sono state affidate ai genitori. www.bolognatoday.it