Palermo, partorisce due gemelli positivi alla cocaina e li lascia in ospedale

Dopo il parto, sono stati lasciati all’ospedale Buccheri la Ferla di Palermo due gemellini risultati positivi alla cocaina. La mamma, con problemi di tossicodipendenza, dopo avere partorito i piccoli, un maschietto e una femminuccia, come scrive il quotidiano La Repubblica Palermo, si è allontanata senza riconoscere i figli. La procura per i minorenni ha affidato temporaneamente al direttore sanitario del nosocomio i fratellini, dichiarati adottabili. In ospedale, è già scattata una gara di solidarietà per i gemellini.

I medici e gli infermieri che hanno accolto e assistito questa madre si sono subito accorti che la sua gravidanza è stata parecchio trascurata. Non c'è un compagno accanto a lei, non ci sono amici, non ci sono parenti. Risulta che la donna abbia avuto altri figli in passato, anche loro mai riconosciuti e poi adottati.